Zugleich verteidigte de Maizière die Entscheidung, den G20-Gipfel in einer deutschen Großstadt ausgetragen zu haben. "Jede Kritik an dem Tagungsort verkennt Ursache und Wirkung", sagte de Maizière. Für die Delegationen der 20 Staaten bedürfe es vieler Hotels, daher könnten die Gipfel auch künftig nur in Großstädten stattfinden. Deutschland werde auch weiterhin G7- und G20-Gipfel austragen, kündigte der Innenminister an. "Alles andere wäre eine Kapitulation des Rechtsstaats."