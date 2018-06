"Er ist ein armseliger kleiner Junge." Roland Paris, Ex-Berater Justin Trudeaus, über Donald Trump

Auslöser: Trudeau hatte am Samstag in seiner Pressekonferenz gesagt, die US-Strafzölle gegen die EU und Kanada, die Trump mit der Wahrung der amerikanischen Sicherheitsinteressen begründet, seien "etwas beleidigend". Kanada werde seinerseits die USA mit höheren Zöllen belegen. Sein Land lasse sich "nicht herumkommandieren". Trump, bereits abgereist und auf dem Weg nach Singapur, warf Trudeau daraufhin "falsche Aussagen" vor, bezeichnete ihn als "sehr unehrenhaften und schwachen" Gastgeber. Trudeaus Büro wies das zurück: Der Premierminister habe "nichts gesagt, was er nicht bereits vorher gesagt hatte - öffentlich und in privaten Gesprächen mit dem Präsidenten". Trudeau selbst reagierte am Sonntag nicht auf Fragen zu dem Thema. Roland Paris, ein früherer außenpolitischer Berater des Regierungschefs, wählte deutlichere Worte über Trump: "Großer harter Kerl, sobald er zurück in seinem Flugzeug ist. Schafft es nicht persönlich. ... Er ist ein armseliger kleiner Junge."