Obwohl er Kritik an ihrer Partei geübt hat, findet AfD-Fraktionschefin Alice Weidel den Toleranz-Aufruf von Ex-Bundespräsident Joachim Gauck richtig. Seine Aussage, man müsse eine "erweiterte Toleranz in Richtung rechts" zeigen, hätte eine "breitere Debatte" verdient gehabt, so Weidel.



CDU-Reaktionen wie die von Daniel Günther zeigten aber, dass in der CDU keine Diskussion über eine konservativere Politik möglich sei. Günther hatte die AfD zuletzt als "Bedrohung für Deutschland" bezeichnet. "Die Schnittmengen der AfD mit der "Daniel-Günther-CDU" sind in der Tat sehr klein und das ist auch gut so", reagierte Weidel auf seine Aussagen.