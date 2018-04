Karte von Israel mit Jerusalem, Gaza und Westjordanland Quelle: ZDF

Einige hundert Demonstranten versammelten sich am Samstag in einem Zeltcamp an der Grenze, um ihre Proteste für ein "Recht auf Rückkehr" nach Israel weiterzuführen. Bei kleineren Zusammenstößen entlang der Grenze seien 15 Menschen leicht verletzt worden, teilten die Gesundheitsbehörden in Gaza mit. Auch in Hebron gab es Vorfälle.



Zuvor hatten Tausende Menschen an den Bestattungen der Getöteten teilgenommen. Die Trauernden trugen palästinensische Flaggen, einige riefen nach "Rache" und schossen in die Luft. Die radikal-islamische Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, erklärte, unter den Toten seien fünf Hamas-Mitglieder.