Bernd Lucke hat Puigdemont in der JVA Neumünster besucht. Quelle: Frank Molter/dpa

Der Europaabgeordnete Bernd Lucke hat nach einem Gefängnisbesuch bei Carles Puigdemont gefordert, den katalanischen Separatistenführer bis zu einer Entscheidung über eine Auslieferung in Deutschland auf freien Fuß zu setzen. Das wäre eine "staatsmännische und angemessene Art und Weise, mit Herrn Puigdemont umzugehen", sagte Lucke nach einem Besuch in der Justizvollzugsanstalt Neumünster.



Er empfinde es als beschämend, dass Puigdemont "in einer Zelle sitzt wie ein gewöhnlicher Krimineller".