An friedliche Demonstranten appellierte die Regierung, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Änderungen an den Vorhaben Macrons wurden allerdings bereits ausgeschlossen. "Die Regierung ist offen für einen Dialog, wird ihren Kurs aber nicht ändern", sagte Sprecher Benjamin Griveaux dem Radio "Europe 1". Vermummte Personen hatten am Samstag erneut randaliert, zum Teil mit Metallstangen und Äxten, Autos und Gebäude wurden in Brand gesetzt, Geschäfte geplündert. Insgesamt wurden in Paris 10.000 Demonstranten gezählt. Die Proteste richten sich gegen höhere Spritpreise und generell hohe Lebenshaltungskosten.