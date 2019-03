Sollte sich wieder extreme Gewalt abzeichnen, werde man in den von der Gewalt bisher am stärksten betroffenen Gegenden die "Gelbwesten"-Proteste verbieten, kündigte Premierminister Édouard Philippe am Montag an. Auch der Pariser Polizeipräsident Michel Delpuech muss nach der erneuten Eskalation der Gewalt seinen Hut nehmen.