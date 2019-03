Eine Demonstration der "Gelbwesten"-Bewegung in Paris war am Samstag eskaliert: Randalierer plünderten auf dem Prachtboulevard Champs-Elysées Geschäfte und setzten sie in Brand. Sie errichteten brennende Barrikaden und zündeten eine Bankfiliale an. Das Feuer breitete sich auf das gesamte Gebäude aus, elf Menschen wurden verletzt. 200 Menschen kamen in Gewahrsam, darunter 15 Minderjährige. Während die Gewaltbereitschaft unter den Demonstranten offenbar wieder gestiegen ist, lässt die Unterstützung für die Bewegung langsam nach. In den sozialen Netzwerken gibt es aber weiter Protestaufrufe für den kommenden Samstag.