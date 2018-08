Salvini setzt stattdessen auf das Motto "Viel Feind, viel Ehr". Diese verbale Anleihe beim faschistischen Diktator Benito Mussolini trug ihm zwar Ende Juli auch in Italien Ärger ein. Doch in seinem Kurs darf sich der Hardliner bestätigt fühlen: In einer Wahlumfrage Ende Juni erreichte seine Lega ein Rekordhoch von gut 31 Prozent, fast doppelt so viel wie ihr Stimmanteil bei der Wahl am 4. März. Für die EU macht das die Dinge nicht einfacher.