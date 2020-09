Papst Franziskus an Silvester

Quelle: Andrew Medichini/AP/dpa

Papst Franziskus hat erneut die Frau getroffen, die ihn am Silvesterabend auf dem Petersplatz zu sich zerrte und fast zum Stürzen brachte. Der Papst fuhr sie an dem Abend an und schlug ihr auf die Hand. Wie italienische Medien berichten, trafen Franziskus und die Frau nun am Rande einer Generalaudienz kurz zusammen.



Ohne die Präsenz von Medien hätten sich beide die Hand gegeben und geredet. Es sei dem Papst ein Anliegen gewesen, sich für seine unbeherrschte Reaktion zu entschuldigen.