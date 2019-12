Nach dem gescheiterten Testflug zur Internationalen Raumstation (ISS) ist die unbemannte Boeing-Raumkapsel "Starliner" zur Erde zurückgekehrt. Laut der US-Raumfahrtbehörde Nasa landete die Kapsel im US-Bundesstaat New Mexico. Bilder von der Nasa zeigten, wie die Kapsel von drei großen Fallschirmen abgebremst wurde. Die Bodenkontrolle bezeichnete die Landung als erfolgreich. Diese wurde live im Fernsehen der US-Raumfahrtagentur Nasa übertragen.



Dass der Flug abgebrochen wurde, könnte das Vorhaben von Boeing zum Scheitern bringen, nächstes Jahr Astronauten für die Nasa ins All zu bringen. Der Flug wurde abgekürzt, weil eine Uhr in der Kapsel falsch eingerichtet war.