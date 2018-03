Verdi droht mit Warnstreiks bei der Deutschen Telekom. Archivbild Quelle: Oliver Berg/dpa

In den Tarifverhandlungen bei der Deutschen Telekom erhöht die Gewerkschaft ver.di den Druck. Nach der zweiten, ergebnislos beendeten Gesprächsrunde in Köln kündigte sie Warnstreiks an, die am Freitag beginnen sollen.



In den nächsten Tagen sind etwa 5.000 Arbeitnehmer in der Service- und Techniksparte zu zeitlich befristeten Arbeitsniederlegungen aufgerufen. In den Bereichen arbeiten laut ver.di etwa 35.000 Menschen. Es werden 5,5 Prozent mehr Geld für 55.000 Tarifbeschäftigte gefordert.