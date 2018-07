Premierministerin May spricht mit US-Präsident Trump. Quelle: Pablo Martinez Monsivais/ap/dpa

Großbritannien und die USA haben sich nach Angaben von Premierministerin Theresa May darauf geeinigt, ein gemeinsames Freihandelsabkommen anzustreben. Beide Länder wollten unter anderem einen "Gold Standard" bei der Kooperation in Finanzdienstleistungen setzen, sagte May bei einer Pressekonferenz mit US-Präsident Donald Trump.



Trump dankte May für ihre Verteidigungspolitik und lobte die Beziehungen der beiden Länder. Er würdigte, dass Großbritannien das sogenannte Zwei-Prozent-Ziel der Nato erfüllt.