Außenminister Gabriel und sein türkischer Amtskollege Cavusoglu. Quelle: Swen Pförtner/dpa

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) erwartet eine baldige Gerichtsentscheidung im Fall des seit einem Jahr in der Türkei inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel. "Und ich hoffe natürlich, dass die positiv für Deniz Yücel ausgeht", sagte Gabriel.



"Wir haben alles dafür getan, in den letzten Tagen und Wochen durch persönliche Gespräche, das Verfahren zu beschleunigen." Er habe darüber in den vergangenen Wochen mehrfach mit seinem türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu gesprochen.