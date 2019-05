Soldaten in Sri Lanka (Archiv).

Quelle: Gemunu Amarasinghe/AP/dpa

Nach Gewalt gegen Muslime ist in Sri Lanka erneut eine landesweite Ausgangssperre verhängt worden. Im Nordwesten waren Steine auf mehrere von Muslimen geführte Geschäfte geworfen worden, so ein Polizeisprecher. Zuvor war eine Moschee von einer aufgebrachten Menge beschädigt worden.



Am Ostersonntag hatten Selbstmordattentäter Kirchen und Hotels in die Luft gesprengt. Dabei kamen mindestens 257 Menschen ums Leben. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Anschläge für sich.