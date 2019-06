Das Militär im Sudan hatte im April nach monatelangen Protesten der Bevölkerung Langzeitherrscher Omar al-Baschir gestürzt und eine Übergangsregierung mit ziviler Beteiligung zugesagt. Die AU hatte der seitdem regierenden Militärjunta eine Frist bis vergangenen Dienstag gesetzt, um die Macht an eine zivile Regierung abzugeben. Die Junta brach stattdessen am Dienstag die Gespräche mit der Opposition ab und geht seitdem mit Gewalt gegen Demonstranten vor. Ein Protestcamp vor dem Hauptquartier der Armee in der Hauptstadt Khartum räumten Soldaten nach Augenzeugenberichten unter Einsatz von Feuerwaffen.