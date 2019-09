Ein zerstörtes Schuhgeschäft in Südafrika. Archivbild

Quelle: Themba Hadebe/AP/dpa

Nach Übergriffen gegen Migranten in Südafrika sind in Nigeria Läden und Büros südafrikanischer Unternehmen angegriffen worden. Betroffen waren die Städte Lagos, Ibadan und Uyo, wie die Regierung mitteilte. Aufgebrachte Jugendliche steckten Medienberichten zufolge Geschäfte und Niederlassungen in Brand.



In Johannesburg kam es Tage zuvor zu Ausschreitungen, die vor allem Migranten aus anderen Ländern Afrikas trafen. Fünf Menschen starben, die Polizei nahm mehr als 100 Verdächtige fest.