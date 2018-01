Ein Schüler soll in Lünen einen Mitschüler getötet haben. Quelle: René Werner/IDA News Media/dpa

Nach der Gewalttat an einer Gesamtschule in Lünen hat der Deutsche Lehrerverband eine breitere Unterstützung für den Kampf gegen die Gewalt an Schulen gefordert. "Schule alleine und auf sich gestellt kann wenig bewirken", sagte Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes.



Der Kriminologe Christian Pfeiffer sieht in der Tat von Lünen dagegen einen Ausnahmefall. Alle Statistiken zeigten, dass Gewaltdelikte an Schulen und Tötungsdelikte von Jugendlichen sehr rückläufig seien.