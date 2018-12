Großbritannien wird die EU im März 2019 verlassen.

Quelle: -/Xinhua/dpa

Nach dem gescheiterten Aufstand ihrer Fraktion in London setzt Premierministerin Theresa May nun auf die Hilfe der Europäer. Der EU-Gipfel in Brüssel beschäftigt sich erneut mit den britischen Austrittsplänen.



May wolle nun "rechtliche und politische Rückversicherungen" hinsichtlich der Backstop genannten Garantie für eine offene Grenze zwischen Nordirland und Irland suchen. Die Regelung im Brexit-Vertrag ist bei britischen Abgeordneten heftig umstritten. Die EU signalisierte Entgegenkommen.