In Sofia trafen sich die EU-Staats- und Regierungschefs. Quelle: Virginia Mayo/POOL AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat nach den Beschlüssen des EU-Gipfels in Sofia die Handelspolitik der EU scharf kritisiert. Die EU halte massive Handelsbeschränkungen aufrecht. US-Bauern sei es nicht erlaubt, "ihre Produkte dort hinzuliefern". Aber die EU, und in dem Fall Deutschland, schütte "unser Land mit ihren Mercedes- und BMW-Fahrzeugen zu".



Die EU fordert eine dauerhafte Ausnahme bei US-Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium und bietet den USA dafür Handelserleichterungen für US-Firmen an.