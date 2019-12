Gefangenenaustausch mit Bussen in der Ukraine.

Quelle: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Nach dem Ukraine-Gipfel in Paris haben die Regierung in Kiew und die prorussischen Separatisten wie vereinbart Gefangene ausgeetauscht. Im russischen und ukrainischen Fernsehen war zu sehen, wie Fahrzeuge zu einer Kontrollstelle nahe der Rebellenhochburg Horliwka fuhren.



Beim Ukraine-Gipfel vor gut drei Wochen in Paris war der Austausch nach der Formel "alle gegen alle" bis Ende Dezember vereinbart worden. Die Einigung kam unter Vermittlung von Deutschland und Frankreich zustande.