Trump-Sprecherin Sarah Sanders (Archiv). Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump lehnt nach parteiübergreifender Empörung eine Vernehmung von US-Bürgern durch russische Ermittler ab. Das teilte Trumps Sprecherin Sarah Sanders mit.



Hintergrund ist ein Vorschlag von Kremlchef Wladimir Putin beim Gipfeltreffen mit Trump in Helsinki. Zwölf Russen sollten in den USA wegen Cyberangriffen vernommen werden dürfen. Im Gegenzug sollten US-Bürger in Moskau wegen "illegaler Tätigkeit" zur Vernehmung. In Helsinki fand Trump dies eine "interessante Idee".