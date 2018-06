In der Tat: Straßensperren kennen sie in Singapur nicht. Und dass der Verkehr zum Stehen kommt, dazu auch noch künstlich erzeugt, sowieso nicht. Der Verkehr ist überschaubar und fließt (fast) immer in Singapur. Die Preise für Neuwagen sind dreimal so hoch wie in Deutschland und die Lizenz zum Fahren kostet ein Vermögen. Zudem muss für jedes neu angemeldete Auto ein altes abgemeldet werden. Und falls es dann doch mal - warum auch immer - zu einem Stau kommt, taugt der Aufreger zum Wahlkampfschlager.



Die abgesperrten Autospuren nehmen die Singapurer am Anfang gelassen hin. Es gibt ja auch einiges zu gucken, wenn der Konvoi aus 50 Fahrzeugen mit Donald Trump in "The Beast" vorbeifährt. Wann sieht man schon mal den gepanzerten Cadillac des US-Präsidenten? Bei Kim haben die Singapurer nicht weniger zu sehen, obwohl nur 30 Fahrzeuge der überlangen Mercedes-Limousine folgen. Doch nach Tagen des Gipfel-Wahnsinns freut sich nicht nur Herr Weng auf Normalität. "Du meine Güte", sagt der Taxifahrer. "Drei Mal hatte ich Passagiere, die in die Nähe der Hotels von Kim und Trump wollten. Und dreimal saß ich für eine knappe Stunde fest." Er ist einfach nur froh, dass der Spuk vorbei ist. Und dass der Verkehr wieder rollt.