Wenig Energie hat die Bundesregierung zudem darauf verwendet, die im internationalen Vergleich sehr große Zahl zwielichtiger Investoren vom ohnehin überhitzten deutschen Immobilienmarkt fernzuhalten. Weil die Preise stabil und die Kontrollen vergleichsweise lax sind, gilt der hiesige Markt vielen als "Gangsta’s Paradise". Geschätzt 25 Milliarden Euro Schwarzgeld fließen so jährlich in deutschen Beton - aus Griechenland, Italien, Russland - wie auch von in Deutschland lebenden Clans.



Weil es solchen Investoren eben vor allem darum geht, ihr Geld aus der Schatten- in die Realwirtschaft zu hieven, sind sie oft bereit sehr hohe Preise zu zahlen - was die Spirale entsprechend zusätzlich ankurbelt. Hinzukommt, dass viele an einer vernünftigen Vermietung wenig Interesse haben. Manche sehen die Immobilie nur als Anlage- oder Spekulationsobjekt - was zu dem absurden Umstand führt, dass es selbst in Städten mit extremer Wohnungsnachfrage wie Frankfurt durchaus nennenswerten Leerstand gibt.