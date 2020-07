Der Angriff auf die Synagoge in Halle/Saale beschäftigt heute den Bundestag. Die FDP-Fraktion hatte dazu am Donnerstag eine Aktuelle Stunde beantragt. "Der Deutsche Bundestag muss darüber sprechen, wie wir jüdisches Leben in Deutschland besser schützen können und was getan wird, um die Tat vollständig aufzuklären", sagte Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann in Berlin. Sehen Sie die Debatte hier im Livestream.