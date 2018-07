Die Spezialtaucher kamen etwa aus Australien oder Großbritannien. Quelle: Vincent Thian/AP/dpa

Nach der glücklichen Rettung der Fußballmannschaft aus einer Höhle in Thailand machen sich die internationalen Helfer jetzt wieder auf den Weg nach Hause. Von den mehr als einem Dutzend Spezialtauchern aus Australien, Großbritannien und anderen Ländern traten viele die Heimreise an.



Auch die Taucher der thailändischen Marine verabschiedeten sich. Zuvor veröffentlichte die Armee noch ein Video, das den Einsatz in der Höhle zeigt. Die letzten der 13 Personen wurden am Dienstag befreit.