Die Einsatzkräfte suchen weiter nach Vermissten. Quelle: Claude Paris/AP/dpa

Einen Tag nach dem Einsturz baufälliger Wohnhäuser im Marseille haben Rettungskräfte die Leiche eines Mannes gefunden. Zwischen fünf und acht Menschen werden noch vermisst. Bei ihnen handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um Bewohner und Besucher, die sich zum Zeitpunkt des Einsturzes in einem der beiden Häuser aufgehalten haben.



Ein drittes Haus zerstörten die Einsatzkräfte am Montag vorsichtshalber. Dutzende Bewohner anliegender Häuser wurden in Sicherheit gebracht.