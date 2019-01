Stürmisches Wetter verzögert Bergung von Containern. Archivbild

Quelle: Nlcg-Phcgn/Netherlands Coast Guard/dpa

Die Bergung von Containern des Frachters "MSC Zoe" in der Nordsee durch ein Spezialschiff wird sich nach Angaben des deutschen Havariekommandos voraussichtlich weiter verzögern. "Aufgrund des anhaltenden Sturms und der schlechten Wetteraussichten der nächsten Tage könnte die Bergung erst am Mittwoch möglich sein", erklärte eine Sprecherin.



Zuvor war das Havariekommando davon ausgegangen, dass das Bergungsschiff "Atlantic Tonjer" am Montag mit der Aufnahme von Containern beginnen könne.