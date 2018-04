Die Proteste hatten tagelang angehalten. Quelle: Alfredo Zuniga/AP/dpa

Nach tagelangen gewalttätigen Protesten gegen die geplante Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge in Nicaragua hat die Regierung die umstrittene Reform wieder zurückgenommen. "Ich hoffe, dass wir in einen Dialog treten können, der zu Frieden, Stabilität und Sicherheit in unserem Land führt", sagte Präsident Daniel Ortega.



Bei Zusammenstößen zwischen Demonstranten, Regierungsanhängern und Sicherheitskräften waren laut Menschenrechtsgruppen mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen.