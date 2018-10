Trump muss nach dem Treffen mit Putin viel Kritik einstecken. Quelle: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa

Nach dem Gipfel mit Putin wächst der Druck auf Trump, umstrittene Äußerungen klarzustellen. Putin hatte bei der Pressekonferenz jede Einmischung in die Präsidentenwahlen von 2016 dementiert. Für Empörung sorgte in den USA, dass Trump sich nicht auf die Seite der Geheimdienste stellte.



Selbst einer der größten Trump-Unterstützer, der Republikaner New Gingrich, sprach vom ernsthaftesten Fehler seit Amtsantritt. Andere Politiker beschrieben Trumps Auftreten mit "beschämend" und "verräterisch".