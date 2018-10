Schroeder: Die Grünen könnten künftig erheblichen Druck auf die CDU ausüben, wenn sie ihre aktuelle Souveränität in ein starkes, deutlich grün geprägtes Regierungsprogramm ummünzen. Die Schwäche der Union ist aber auch ein Faktor, der für Unruhe sorgen kann. Das wird auch bei den Wählerbewegungen deutlich: Die CDU ist ja nicht nur um mehr als elf Prozentpunkte abgesackt, sondern hat in etwa je 100.000 Wähler an die Grünen verloren und 100.000 Wähler an die AfD. Das heißt: Die CDU verliert an den Polen der kulturellen und politischen Haltungen an Vertrauen.