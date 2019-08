Jair Bolsonaro, Präsident von Brasilien.

Quelle: Antonio Cruz/Agencia Brazil/dpa

Brasiliens Präsident Bolsonaro hat für die Annahme der von den G7-Staaten angebotenen Hilfe für die Bekämpfung der verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet Bedingungen gestellt.



"Zunächst sollte Macron die Beleidigungen gegen mich zurücknehmen", sagte der Staatschef. "Er hat mich einen Lügner genannt. Und dann hat er nach meinen Informationen die Souveränität des Amazonasgebiets in Frage gestellt." Die G7-Staaten hatten am Montag 20 Millionen US-Dollar (rund 17,9 Millionen Euro) an Soforthilfe zugesagt.