Der ehemalige BAMF-Leiter Frank-Jürgen Weise. Quelle: Federico Gambarini/dpa

Der ehemalige Chef des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Frank-Jürgen Weise, hat 2017 Bundeskanzlerin Angela Merkel zweimal im Gespräch über Missstände im BAMF und im Asylmanagement informiert. Das berichtet die "Bild am Sonntag".



Bereits Anfang 2017 habe Weise die Zustände im BAMF schonungslos analysiert. In einem Bericht Weises hieß es laut der Zeitung, dass die neue Leitung "in ihrer beruflichen Erfahrung noch nie einen so schlechten Zustand einer Behörde erlebt" habe.