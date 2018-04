Matteo Renzi. Archivbild Quelle: Giorgio Benvenuti/ANSA/AP/dpa

Nach der historischen Schlappe der Sozialdemokraten bei der Parlamentswahl in Italien hat Parteichef Matteo Renzi seinen Rücktritt angekündigt. Die Niederlage zwinge die Partei, "eine neue Seite aufzuschlagen", sagte Renzi in Rom. "Es ist selbstverständlich, dass ich die Führung der Partito Democratico abgebe." Der Platz der PD sei nun in der Opposition.



Die Regierungspartei PD war bei der Wahl am Sonntag auf nur rund 19 Prozent gekommen. 2013 lag sie noch bei 25,4 Prozent.