Die gerettetn Jungen sind auf dem Weg ins Kloster. Quelle: Vincent Thian/AP/dpa

Nach dem glücklichen Ausgang des Höhlendramas in Thailand sind die meisten der jungen Fußballer jetzt auf dem Weg ins Kloster. Für elf der Kinder und den Trainer begann eine Zeremonie, mit der sie für einen Aufenthalt in verschiedenen buddhistischen Klöstern vorbereitet werden.



Im Buddhismus wird dies gemacht, um sich von negativen Erfahrungen zu "reinigen". Dazu gehört auch, dass sich die Jungen und der Trainer die Kopfhaare abrasieren lassen. Das Team hatte 17 Tage in einer Höhle ausgeharrt.