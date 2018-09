Die geretteten Jungen der Fußballmannschaft dürfen nach Hause. Quelle: Vincent Thian/AP/dpa

Nach dem glücklichen Ausgang des Höhlendramas in Thailand sind die zwölf Jungen des Fußball-Teams und der Trainer wieder zuhause. Fast vier Wochen nachdem die Mannschaft einen Ausflug in eine Höhle unternommen hatten, durften alle das Krankenhaus verlassen.



Für die Kinder beginnt jetzt bald wieder die Schule. Allerdings wird es vermutlich noch längere Zeit dauern, bis sie die Extrem-Erfahrungen verkraftet haben. Die Behörden baten darum, die Jungen in Ruhe zu lassen.