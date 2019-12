Thailändische Soldaten bei der Rettungsaktion. Archivbild

Quelle: Uncredited/Royal Thai Navy/dpa

Einer der Retter der in einer thailändischen Höhle eingeschlossenen Schüler-Fußballmannschaft ist an einer Blutinfektion gestorben, die er sich bei der Bergungsaktion vor anderthalb Jahren zugezogen hatte. Unteroffizier Beirut Pakbara sei seiner Infektion erlegen, teilte die thailändische Marine auf Facebook mit.



Die zwölf Jungen und ihr Trainer waren am 23. Juni 2018 bei einem Ausflug in der Tham-Luang-Höhle von Wassermassen eingeschlossen worden. Nach 17 Tagen konnten sie befreit werden.