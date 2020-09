Airbus-Logo an der Airbus-Zentrale in Toulouse. Archivbild

Quelle: Maurizio Gambarini/dpa/Archivbild

Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus ist nach den milliardenschweren Strafzahlungen wegen Korruptionsvorwürfen ins Minus gerutscht. Wie der Konzern in Toulouse bekanntgab, fiel im Geschäftsjahr 2019 ein Fehlbetrag von knapp 1,4 Milliarden Euro an. Im Jahr 2018 hatte der Nettogewinn noch bei gut 3 Milliarden Euro gelegen.



Nach einer Einigung mit Behörden hatte der europäische Flugzeugbauer eingewilligt, insgesamt 3,6 Milliarden Euro in Frankreich, Großbritannien und den USA zu zahlen.