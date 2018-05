Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Archivbild Quelle: Soeren Stache/dpa

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat sich für seine jüngsten Äußerungen über Juden entschuldigt. Er verurteile den Holocaust und "Antisemitismus in all' seinen Formen", erklärte Abbas in Ramallah.



Am Montag hatte Abbas vor dem Palästinensischen Nationalrat gesagt, der Holocaust, die Ermordung von sechs Millionen Juden durch die Nazis, sei nicht durch Antisemitismus ausgelöst worden. Stattdessen sei der Auslöser die soziale Stellung der Juden als Verleiher von Krediten mit Zinsen gewesen.