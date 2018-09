NFL-Spieler Kaepernick kniet während der Hymne. Archivbild Quelle: Ted S. Warren/AP/dpa

Der Ex-Football-Quarterback Colin Kaepernick, der die Nationalhymnen-Proteste im US-Sport ausgelöst hatte, ist Teil der neuesten Werbekampagne von Nike. Der amerikanische Sportartikelhersteller bewirbt mit dem Athleten das 30. Jubiläum des Markenmottos "Just Do It" (Mach es einfach).



Kaepernick postete ein Foto von sich in den sozialen Medien mit dem Werbeschriftzug: "Glaube an etwas, auch wenn das heißen sollte, alles andere zu opfern".