Warum der letzte Zugteil in Höhe der Ortschaft Dierdorf nahe Montabaur am Freitag in Brand geriet, war zunächst noch unklar. Nach Angaben der Bundespolizei in Koblenz brachten die Rettungskräfte 510 Menschen aus dem Zug. Die Passagiere kamen in ein nahe gelegenes Gemeindehaus, nach Angaben der Deutschen Bahn wurden sie mit Bussen dorthin gebracht. Verletzt wurde niemand.



Die Bahnstrecke zwischen Siegburg und Montabaur wurde gesperrt. Die Fernzüge zwischen Köln und Frankfurt werden über die alte Rheinstrecke über Mainz und Koblenz umgeleitet, wie die Bahn online mitteilte, und führen deshalb 80 Minuten länger. Pendler müssten mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Aufgrund der Rauchentwicklung und der Löscharbeiten war zudem die viel befahrene A3 zwischen Dierdorf und Ransbach-Baumbach zunächst in beide Richtungen gesperrt und am Vormittag dann zumindest in Fahrtrichtung Köln wieder freigegeben worden.