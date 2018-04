Montage im Alno-Werk in Pfullendorf. Quelle: Felix Kästle/dpa

Der Küchenbauer Alno drängt nach der Übernahme durch den britischen Investor Riverrock zurück an den Markt: Die ersten 500 Küchen wurden bereits ausgeliefert. "2018 wollen wir Marktanteile zurückgewinnen", sagte der für Finanzen zuständige Geschäftsführer Thomas Kresser.



2019 will er bereits als Ergebnis mindestens eine schwarze Null erreichen. Die Alno AG war 2017 in die Insolvenz geraten. Riverrock kaufte das Stammwerk in Pfullendorf. Anfang 2018 wurde die Arbeit wieder aufgenommen.