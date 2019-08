Er ist Thema in verschiedenen Diskussionen und erweist sich dabei immer wieder als heißes Eisen: der Fleischkonsum der Deutschen. Zwar sind in Deutschland im ersten Halbjahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr etwas weniger Tiere geschlachtet worden. Das bedeutet aber nicht automatisch weniger Probleme und Streit rund um den Konsum, die Tierhaltung oder den CO2-Ausstoß in der Fleischproduktion.



In den ersten sechs Monaten dieses Jahres produzierten die Schlachtbetriebe in Deutschland laut Statistischem Bundesamt 3,9 Millionen Tonnen Fleisch, gut 100.000 Tonnen weniger als im ersten Halbjahr 2018. Das sagt aber nicht unbedingt etwas über den Fleischkonsum der Deutschen aus, denn Deutschland handelt auch mit Tieren und tierischen Produkten. In den vergangenen Jahren lag der Verzehr pro Kopf stets bei gut 60 Kilogramm im Jahr. Bei 83 Millionen Einwohnern wären das umgerechnet fast fünf Millionen Tonnen Fleisch.

Bildquelle: imago