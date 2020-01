Blick auf Flugzeuge der Turkish Airlines. Symbolbild

Quelle: Lefteris Pitarakis/AP/dpa

Wegen der Spannungen zwischen dem Iran und den USA hat die halbstaatliche türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines ihre Flüge in den Iran und den Irak vorerst ausgesetzt. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, die Maßnahme von Turkish Airlines gelte zunächst bis 21.00 Uhr Ortszeit am Donnerstagabend.



Die Zeitung "Cumhuriyet" meldete, auch die Fluggesellschaft Pegasus fliege "aus Sicherheitsgründen" vorübergehend nicht in die Region.