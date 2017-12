Es wurde damit gerechnet, dass sich "Maria" zu einem Hurrikan der Kategorie 2 oder 3 auf der fünfstufigen Skala verstärkt. Der französische Innenminister Gérard Collomb rechnete daher mit "großen Schwierigkeiten" für die französischen Überseegebiete in der Karibik. Er kündigte in Paris die sofortige Entsendung von 110 zusätzlichen Soldaten des Zivilschutzes und hunderter weiterer Einsatzkräfte an, um für Sicherheit zu sorgen und bei der Versorgung der Menschen zu helfen. Guadeloupe sei bislang die Logistikzentrale für die Hilfslieferungen an die von Hurrikan "Irma" betroffenen Inseln gewesen, sagte Collomb. Die Schulen auf Guadeloupe sollten ab Montag "bis auf weiteres" geschlossen bleiben, wie die zuständige Behörde mitteilte.