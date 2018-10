Nach dem Ironman-Sieg macht Patrick Lange seiner Freundin einen Heiratsantrag. Quelle: ap

Patrick Lange hat seiner Freundin unmittelbar nach dem WM-Triumph auf Hawaii einen Heiratsantrag gemacht. Im Ziel ging er vor ihr auf die Knie. Überrascht und überglücklich nickte sie zustimmend mit dem Kopf.



Zu seinem Rennen sagte Lange im ZDF: "Es ist einfach Wahnsinn. Ich hätte das nie gedacht. Ich hatte nicht das beste Schwimmen, aber danach lief es unglaublich gut. Ich bin ehrlich gesagt in das Rennen reingegangen und habe mir gedacht: Ich will Zehnter werden. Das hört sich total bekloppt an vielleicht. Aber ich funktioniere einfach gut, wenn ich wenig Druck habe."