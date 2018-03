Anschlag in Kabul Quelle: Massoud Hossaini/AP/dpa

Nach dem Selbstmordattentat der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) auf eine Versammlung in der Nähe einer schiitischen Moschee in Kabul ist die Zahl der Todesopfer auf zehn gestiegen. 21 Menschen seien bei dem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt verletzt worden, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums.



Unter den Toten sei auch ein Polizist gewesen, hieß es. Drei weitere Polizeibeamte hätten sich unter den Verletzten befunden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums.