Der Streit zwischen EU und Gazprom scheint beigelegt. Quelle: epa Sergei Ilnitsky/EPA/dpa

Die EU-Kommission und Gazprom haben ihren jahrelangen Streit um möglicherweise unfaire Geschäftspraktiken des russischen Konzerns in Osteuropa gütlich beigelegt. Der Gaskonzern müsse eine Reihe von Zusagen erfüllen, mit denen wettbewerbsrechtliche Bedenken ausgeräumt würden, teilte die Behörde mit.



Die Behörde hatte dem Unternehmen vorgeworfen, Großhändlern verboten zu haben, erworbenes Erdgas in andere Länder weiterzuverkaufen. Damit habe Gazprom die Preise in die Höhe treiben können.