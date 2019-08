Eine Frau trägt einen Nikab. Archivbild

Nach rund 14-jähriger Debatte ist in den Niederlanden das Burkaverbot in Kraft getreten. "Gesichtsbedeckende" Kleidung wie Burkas oder Schleier dürfen nun nicht mehr in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäusern, Ämtern oder auch Bussen und Bahnen getragen werden. Das gilt auch für Integralhelme oder Sturmhauben.



Das Innenministerium mahnte Kommunen und zuständige Stellen, das Verbot auch durchzusetzen. Allerdings kündigten bereits mehrere öffentliche Institutionen Widerstand an.