Erntehelfer sortieren getrocknete Tabakblätter. Quelle: Patrick Seeger/dpa

Die Zahl der tabakanbauenden Betriebe in Deutschland hat sich nach Jahren des Rückgangs stabilisiert. "Es war ein mühseliger Prozess, aber wir haben uns jetzt konsolidiert und sind optimistisch." Das sagte Sven Plaeschke, Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Tabakpflanzer.



Das liege insbesondere am boomenden Tabakmarkt für Wasserpfeifen, sogenannte Shishas. "Das hat uns gerettet", sagt auch Jochen Adam, größter Tabakanbauer in Baden-Württemberg und Chef des dortigen Landesverbands.